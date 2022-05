Report Tornei Online – Archiviata anche l’ultima giornata di Bounty Builder Turbo Series. Ecco come sono andati il Main e gli altri Eventi più “importanti”…

Report Tornei 15 Maggio 2022: ‘Dono1986’ si prende il Main Event delle Bounty Series

Partiamo, ovviamente, dal Main Event delle Bounty Builder Turbo Series, il No Limit Hold’em 8-Max da 50 euro di buy in e da ben 216.180 euro di montepremi totale (4.804 entries), che ha registrato l’exploit di ‘Dono1986’.

Il regular ha superato in heads up ‘frenk0008’ (€12.862) e si è così portato a casa più di 23.000 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure ‘Dylan9323’ (€8.861) mentre si è fermato proprio sul più bello ‘WilI.Smith’ (€7.160).

Report Tornei 15 Maggio 2022: ‘Thund3rPoker’ on fire, suo l’High Roller Knockout Titans

L’ha vinto invece ‘Thund3rPoker’ l’Evento High Roller (Knockout Titans 8-Max), da 250 euro di buy in e da oltre 75.000 euro in prize pool (337 entries), dell’ultima giornata di Bounty Series.

Il player della poker room con la picca rossa si è messo in tasca un premio complessivo da 11.587 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche i rivali ‘simocla90’ (€8.096), ‘Senzachiagnr’ (€5.029), ‘plogiu’ (€3.799), Dario ‘Cifalino91’ Barone (€4.557), ‘Shadowkizz’ (€2.434), Davor ‘DavorLanini’ Lanini (€1.743) e ‘RickyM95’ (€870).

Bounty Builder Turbo Series – I vincitori degli altri tornei

E chiudiamo con altri 3 MTT delle BBTS: il Rollercoaster 6-Max (Evento #115) da 100 euro di buy in (329 entries per quasi 30.000 euro), il Sunday Missile 6-Max (Evento #114) da 50 euro di buy in (798 entries per 35.910 euro) ed il Sunday Assault 8-Max (Evento #110) da 10 euro di buy in (4.294 entries per 40.000 euro).

Nel Rollercoaster l’ha spuntata ‘hagakhan’, per 5.085 euro, su Marco ‘Peraz77’ Perra (€3.086) e ‘pelliccia89’ (€2.015). Gli altri 2 tornei sono andati, nell’ordine, a ‘Vmetatarso’ (€5.713), dopo il deal a 3 siglato con ‘NoPasaNadas’ (€2.428) e ‘1m2good4y0u’ (€2.310), e ‘cash67437’ (€4.015), primo ai danni di ‘M4str4LL1Nd0’ (€3.055) e ‘Tapjoka’ (€1.820).

