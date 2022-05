Poker online MTT – Ecco il report con i domenicali delle altre room. Vince ancora ‘Tozyzy.28’, andato nuovamente a segno nel Colpo Grosso. Bene anche ‘lapatty1974’ nel Master mentre ‘Maverik466’ e ‘LUPENNNNNNNNNNN’ comandano nell’Explosive e nel Super Sunday.

Poker online MTT 15 Maggio 2022: ‘Tozyzy.28’ sempre “hot”, ancora suo il Colpo Grosso

Ma partiamo dai tornei già completati e, nel dettaglio, dal Colpo Grosso Sunday, da 109 euro di buy in e da ben 20.000 euro in prize pool garantito (199 entries), che ha registrato ancora una volta l’acuto di ‘Tozyzy.28’.

Stavolta il regular di 888poker si è liberato nel finale dei rivali ‘Dormopoco1’ (€3.330) ed ‘OMGrafiki’ (€2.400) e si è così messo in tasca gli oltre 4.600 euro del bottino.

Poker online MTT 15 Maggio 2022: ‘lapatty1974’ shippa il Master PKO

Si è imposto/a invece ‘lapatty1974’, per quasi 2.000 euro di vincita complessiva tra moneta e taglie, nel The Master PKO (71 entries con 100 euro di buy in) di PartyPoker.

Sul podio sono saliti anche i player ‘THO..R.MMY’ (€975) e ‘ABACO’ (€768) mentre si è fermato un gradino sotto ‘terrorenero77’ (€753).

Gli altri tornei: ‘Maverik466’ ci prova nell’Explosive, ‘LUPENNNNNNNNNNN’ nel Super Sunday

E terminiamo il nostro resoconto sugli MTT online della domenica con i 2 eventi rimasti in sospeso: l’Explosive PKO da 100 euro di buy in e da 50.000 euro in prize pool garantito (442 le entries al momento, la registrazione tardiva resterà aperta fini allo start del Day2) ed il Super Sunday da 100 euro di buy in e da 15.000 euro di montepremi garantito (140 entries).

Nel torneone del network iPoker è volato in vetta ‘Maverik466’, con uno stack da 228.013 gettoni virtuali, sui 126 Left. In quello del circuito People’s Poker comanda il player ‘LUPENNNNNNNNNNN’ (164.760) con 56 Left.

