Report Tornei PokerStars, 23 Maggio 2022: ‘PUFF0010’ e ‘domca575’ shottano Special e HR

Ma partiamo dagli eventi domenicali e, nel dettaglio, dal Sunday Special 8-Max, da 100 euro di buy in e da 75.000 euro in prize pool garantito (833 entries), dove alla fine ha prevalso ‘PUFF0010’. Il vincitore ha superato in volata i rivali ‘RiRi.HeArTs’ (€8.530) e ‘giopennix’ (€6.093) e si è così portato a casa i quasi 12.000 euro del bottino.

Si è imposto invece ‘domca575’, dopo aver siglato un deal alla pari con ‘dennydenny91’ per 7.287 euro a testa, nel Sunday High Roller da 250 euro di buy in e da 40.000 euro di montepremi garantito (157 entries). I 2 hanno deciso di accordarsi una volta fatto fuori il chipleader del Day1 ‘IwasRickyKaka90’, finito terzo per 4.761 euro.

Report Tornei PokerStars, 23 Maggio 2022: ‘va87’ shippa il NoS, runner up ‘PinoloPinolo’

E nella serata di ieri si è giocato anche il solito Night on Stars, che nell’occasione metteva in palio un prize pool da più di 51.000 euro (575 entries con 100 euro di buy in).

Stavolta ad aggiudicarsi la prima moneta, da ben 8.667 euro, è stato il player ‘va87’ che ha bruciato allo sprint i regular Dario ‘PinoloPinolo’ De Paz (Foto Copertina), secondo per 6.291 euro, e Luca ‘delfo182’ Delfino, terzo classificato per 4.567 euro.

MicroMillions, ‘nibiru993’ e ‘FLASH2010713’ on fire!

Chiudiamo il nostro resoconto sui tornei online di PokerStars con le MicroMillions, dove ‘nibiru993’ e ‘FLASH2010713’ hanno timbrato negli eventi più importanti.

Il primo, che ha incassato quasi 4.000 euro tra moneta e taglie, l’ha spuntata nell’Evento #15, il Daily Main Progressive KO 8-Max da 20 euro di buy in e da oltre 36.000 euro di montepremi (2.041 entries). L’altro ha trionfato, per 3.411 euro complessivi, nell’Evento #13, il Big Progressive KO 8-Max da 10 euro di buy in e da 32.265 euro di montepremi (3.585 entries).

