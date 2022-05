Poker online MTT – Secondo e ultimo report di giornata con i risultati degli altri domenicali e non solo…

Poker online MTT, 23 Maggio 2022: ‘laccalappianana’ vince l’Explosive

Partiamo dal torneo domenicale targato iPoker, l’Explosive PKO (Evento #109 delle Million Series) da 100 euro di buy in e 50.000 euro di montepremi garantito (501 entries), dove al termine di un avvincente Final Day l’ha spuntata ‘laccalappianana’.

Per il vincitore è arrivato un bottino complessivo, tra moneta e taglie, da ben 7.120 euro. Ecco, nel dettaglio, la classifica dei primi 15 classificati (Dati SharkScope):

Poker online MTT, 23 Maggio 2022: Super Sunday a ‘R1G3L’

Sono andati invece a ‘R1G3L’ i 3.429 euro messi in palio nel Super Sunday del circuito People’s Poker (133 entries con 15.000 euro in prize pool garantito).

L’ultimo ad arrendersi è stato il player ‘lucignoloxx85’, runner up per 2.448 euro. Sul podio è finito anche ‘pettywoman’, terzo per 1.761 euro, mentre ha alzato bandiera bianca quando erano rimasti in 20 a contendersi la vittoria il chipleader del Day1 ‘______alex007______’, che è andato comunque in the money per 206 euro.

Gli altri tornei: ‘7_Seven_7’ firma l’Evento #8 delle XL Spring Series di 888poker

E chiudiamo il nostro report, sugli MTT online, con il segnalare il successo di ‘7_Seven_7’ nell’Evento #08 (€10.000 PKO 8-Max) delle XL Spring Series.

Il regular di 888poker si è imposto, per 2.296 euro complessivi, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, anche il runner up ‘compa_EFFE’ (€1.671) e il terzo classificato ‘Limphistory’ (€1.158).

