Report Tornei PokerStars: ‘daniicri’ e ‘pinkporcel’ splittano il NoS, Need a ‘Boccaglio’

Report Tornei PokerStars, 25 Maggio 2022: ‘daniicri’ e ‘pinkporcel’ non si fanno male, è deal nel NoS

E’ andato in archivo, con lo split tra ‘daniicri’ e ‘pinkporcel’, il Night on Stars del mercoledì sera (331 entries per quasi 30.000 euro in prize pool). I 2 player della poker room con la picca rossa, dopo circa 6 ore di gioco, hanno scelto di non farmi male in heads up e si sono così divisi il primo e il secondo premio per un totale di 4.567 euro a testa.

Sul podio, per 2.875 euro, è salito pure ‘Jollyeroll’ mentre si è fermato un gradino più sotto ‘Pappagallo83’, andato in the money per 2.128 euro.

Report Tornei PokerStars, 25 Maggio 2022: ‘Boccaglio’ si prende il Need PKO

Nessun accordo invece nel Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo, da 100 euro di buy in e da 7.920 euro di montepremi (88 entries), dove alla fine l’ha spuntata ‘Boccaglio’. Al vincitore sono andati 1.670 euro, tra moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘dodoscelzi93’ (€1.234) e il terzo classificato ‘kappassso’ (€549).

MicroMillions: ‘InRottura95’ e ‘Valamarco96’ shippano Daily Main e The Big

Terminiamo il nostro report, sui tornei online di PokerStars, con le MicroMillions. Il colpo migliore l’ha piazzato ‘InRottura95’, che si è messo in tasca ben 2.820 euro di bottino complessivo grazie all’exploit nell’Evento #31, il Daily Main Progressive KO 8-Max da 20 euro di buy in e da oltre 28.000 euro in prize pool (1.580 entries).

E’ andato alla grandissima anche ‘Valamarco96’ che si è assicurato una vincita totale di 2.227 euro, dopo aver superato in volata i rivali ‘superbrizzi’ (€1.898) e ‘BostonDesa14’ (€973), nell’Evento #29, il The Big Progressive KO 8-Max da 10 euro di buy in e da 23.472 euro di montepremi (2.608 entries).

