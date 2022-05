Report Tornei PokerStars – C’è ‘XJAGUAROX’ in testa ai 95 left del Sunday Special. E’ gia stato archiviato invece, con il trionfo di ‘holyjtiburon’, il Sunday High Roller. Super colpo anche per Giulio ‘Enne98’ Colazzo, protagonista nell’Evento #60 delle MicroMillions.

Report Tornei PokerStars, 29 Maggio 2022: ‘XJAGUAROX’ guida i 95 left dello Special

Ma partiamo dall’unico torneo rimasto in sospeso, il Sunday Special 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 80.000 euro in prize pool (905 entries).

A fine Day1 è volato in testa lo scatenato ‘XJAGUAROX’ che, grazie ad uno stack da 293.381 gettoni virtuali, è riuscito a tenere a bada il comunque ottimo Samuele ‘sberlocchio’ Pistis, secondo con 259.823, e l’altro reg ‘pelliccia89’, terzo con 251.001.

In tutto sono 95 i giocatori promossi al Final Day, l’appuntamento è per questa sera alle ore 21.

Report Tornei PokerStars, 29 Maggio 2022: ‘holyjtiburon’ firma il Sunday High Roller

E’ andato già archivio, invece, il Sunday High Roller da 250 euro di buy in e da 34.425 euro di montepremi (153 entries).

Ad aggiudicarsi la vittoria, ed i 7.136 euro del primo premio, è stato il player ‘holyjtiburon’ che ha battuto in heads up ‘tanywolf’, secondo per 5.407 euro. Sul podio è salito pure Alessandro ‘Zambo1903’ Zamboni, terzo per 4.097 euro, mentre si è fermato un gradino più sotto ‘AllaCass4’, quarto per 3.105 euro.

Gli altri MTT: Giulio ‘Enne98’ Colazzo tra i protagonisti delle MicroMillions

E ieri sera si sono giocati e conclusi anche 10 eventi delle MicroMillions. 3 quelli da segnalare: il Daily Main Progressive KO 8-Max (Evento #65) da 20 euro di buy e da 38.286 euro in prize pool (2.127 entries), l’HIGH ROLLER Progressive KO 8-Max (Evento #60) da 50 euro di buy in e da 58.275 euro di montepremi (1.295 entries) e, infine, il The Big Progressive KO 8-Max (Evento #63) da 10 euro di buy in e da 34.146 euro in prize pool (3.794 entries).

Nel primo l’ha spuntata ‘SajuriVellA’ per 4.256 euro di bottino tra moneta e taglie. Gli altri 2 sono rispettivamente andati al buon Giulio ‘Enne98’ Colazzo, che si è messo in tasca più di 8.300 euro, e ‘Slotmachine4’, vincitore di 3.327 euro.

