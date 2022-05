Poker online MTT – Secondo e ultimo resoconto di giornata sui tornei della domenica appena trascorsa. Ecco come è andata nelle altre room…

Poker online MTT, 29 Maggio 2022: ‘Deeppy’ in testa all’Explosive, ‘Pepp3m1x’ comanda nel Sunday Light

Partiamo dai 2 eventi rimasti in sospeso: l’Explosive PKO (Evento #144 delle Million Series) da 100 euro di buy in e 50.000 euro di montepremi garantito (482 entries con la registrazione tardiva che resterà attiva fino allo start del Final Day) ed il Sunday Light da 50 euro di buy in e da 15.000 euro in prize pool garantito (256 entries).

Nel torneone del network iPoker è volato in testa, con 118 Left, lo scatenato ‘Deeppy’ che ha accumulato oltre 380.000 chips e già ben 281 euro con i knock out. In quello del circuito People’s Poker si è preso la vetta, con ancora 89 player in corsa per i 3.151 euro del bottino, ‘Pepp3m1x’ che ha chiuso il Day1 con più di 215.000 chips.

A ‘NAKEDGUN’ il Sunday Colpo Grosso

E passiamo al domenicale che si è invece già consluso, il Sunday Colpo Grosso da 109 euro di buy in e da 30.000 euro di montepremi garantito (254 entries).

Al termine di poco più di 7 ore di gioco l’ha infatti spuntata ‘NAKEDGUN’ che si è così assicurato i 6.360 euro del primo premio. Sconfitto in heads up ‘Giaky’, secondo per 4.581 euro, mentre si è fermato al terzo posto, con un premio di consolazione da 3.345 euro, il regular di 888poker ‘Ratatouill39’.

