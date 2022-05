Poker online MTT – Secondo e ultimo report di giornata con i risultati degli altri domenicali e non solo…

Poker online MTT, 30 Maggio 2022: ‘T1m3IsOv3R’ batte ‘K1Ar00no8’ e vince l’Explosive

Iniziamo dal torneo della domenica targata iPoker, l’Explosive PKO (Evento #144 delle Million Series) da 100 euro di buy in e 50.000 euro di montepremi garantito (545 entries), che alla fine ha registrato il successo di ‘T1m3IsOv3R’.

Il vincitore si è messo in tasca ben 7.777 euro, tra moneta e taglie, dopo aver sconfitto in heads up il comunque positivo ‘K1Ar00no8’ (€5.019). Sul podio è salito pure ‘muttley666’ (€2.798) mentre si è fermato lontanissimo dai migliori il chipleader del Day1 ‘Deeppy’ (€444), eliminato al 29esimo posto.

Ecco, nel dettaglio, la classifica dei primi 15 classificati (Dati SharkScope):

Poker online MTT, 30 Maggio 2022: ‘Yes1KnewIT’ shippa il Sunday Light

E’ andato invece a ‘Yes1KnewIT’, che si è portato a casa i 3.152 euro del bottino, il Sunday Light (256 entries con 50 euro di buy in).

Il player del network People’s Poker si è imposto al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, anche i “colleghi” ‘wawa86’ (€2.285), ‘maga90’ (€1.608) e ‘backtoblack’ (€1.157).

Gli altri tornei: ‘gambolmaniac’ mette tutti KO nell’Evento #37 delle XL Series

Chiudiamo il nostro report con la poker room di 888, dove ‘gambolmaniac’ ha incassato 2.901 euro complessivi grazie al trionfo centrato nell’Evento #37 delle XL Spring Series, il PKO da 109 euro di buy in e da 10.200 euro di montepremi (102 entries).

