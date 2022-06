Report Tornei PokerStars – Archiviato, con il trionfo di ‘nico1987PRO’, l’Evento più “hot” delle MicroMillions. Super shot anche per ‘lockbless’, che si è preso il Sunday Special.

Iniziamo il nostro resoconto dall’ultimo e più importante MTT delle MicroMillions, il Main Event Progressive KO 8-Max da 25 euro di buy in e da oltre 150.000 euro in prize pool (6.735 entries), che alla fine ha registrato l’acuto di ‘nico1987PRO’.

Il già vincitore del Sunday Special si è liberato al Final Table dei rivali ‘pietroilbion’ (€11.306), ‘Jamice696’ (€6.921), ‘silvio19920’ (€4.477), ‘feb6900’ (€2.854), ‘Brotherood’ (€2.908), ‘blasco11’ (€1.355) e ‘Piuma26′ (€1.540), e si è così messo in tasca più di 12.600 euro tra moneta e taglie.

E’ andata malissimo al chipleader del Day1 ‘jonnyalba79’, eliminato in 140esima posizione con un premio complessivo di appena 322 euro.

Report Tornei PokerStars, 6 Giugno 2022: Sunday Special a ‘lockbless’, runner up ‘biasi62’

Si è imposto invece ‘lockbless’ nel Sunday Special 8-Max da 100 euro di buy in e da 75.000 euro di montepremi garantito (788 entries). Il vincitore, che si è garantito il bottino da 12.108 euro, l’ha spuntata sul chipleader di fine Day1 ‘biasi62’, che si è comunque consolato con gli 8.686 euro del secondo premio.

Sul podio è salito pure ‘x-muccio-x’, terzo per 6.232 euro, mentre si è fermato proprio sul più bello il grinder campano Ettore ‘pro-fumato87’ Esposito, sesto classificato per 2.301 euro.

Gli altri tornei: ‘molly_182’ e ‘m3ndisilvi0’ shippano NoS e Need

E’ sempre il player ‘x-muccio-x’ ha bissato il terzo posto nel Night on Stars (641 entries per 57.690 euro in prize pool) del lunedì sera. Stavolta ‘x-muccio-x’ ha dovuto cedere il passo ad ‘alice8222’, runner up per 6.867 euro, e ‘molly_182’, andato a segno per ben 9.514 euro.

Successo, infine, per ‘m3ndisilvi0’, primo per 2.824 euro, nel Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo (124 entries per 11.160 euro di montepremi).

