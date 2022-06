Poker online MTT – Secondo e ultimo report di giornata con i risultati dei domenicali, e non solo, delle altre room…

Poker online MTT, 6 Giugno 2022: ‘laccalappianana’ shotta l’Explosive

Niente da fare per il chipleader del Day1 ‘S3T4RC0S12’, che ha chiuso lontanissimo dai migliori, in 72esima posizione, con un premio di consolazione di appena 275 euro. Alla fine l’Explosive Sunday del network iPoker ((444 entries per 40.404 euro in prize pool) l’ha vinto ‘laccalappianana’ che ha cosi incassato un bottino complessivo da quasi 7.000 euro.

L’ultimo ad arrendersi è stato ‘KappaBlasc0’, runner up per 4.386 euro, mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio il comunque positivo ‘keyser5023’, terzo classificato per 2.837 euro.

Poker online MTT, 6 Giugno 2022: Super Sunday a ‘LUPENNNNNNNNNNN’

Ed è andata male, anzi malissimo, anche al chipleader del Super Sunday (148 entries per 13.320 euro di montepremi) di People’s Poker. ‘Diablo007’ è, infatti, finito fuori dai giochi, addirittura prima dello scoppio della bolla.

Gli oltre 3.000 euro del primo posto li ha invece incassati uno scatenato ‘LUPENNNNNNNNNNN’ che ha superato in volata ‘jennyluke’ (€2.174) e ‘GeNgImEd’ (€1.564).

Gli altri tornei: Colpo Grosso per MastroBrujo’

Chiudiamo il nostro report sugli MTT online con il Colpo Grosso (92 entries per 9.200 euro in prize pool), del lunedi serà targato 888poker, che è stato contrassegnato dalla zampata vincente piazzata da ‘MastroBrujo’, primo per 2.751 euro, ai danni dei rivali ‘Ponzi’ (€1.831) ed ‘Edo__ita78’ (€1.288).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.