Poker online MTT: ‘Thund3rPoker’ shippa il NoS, brillano anche ‘tato2928’ e ‘7_Seven_7’

Poker online MTT – L’ha vinto ‘Thund3rPoker’ il Night on Stars del martedì sera. Successi anche per ‘tato2928’ (Need for Speed Turbo) e ‘7_Seven_7’ (Colpo Grosso). Ecco il report…

Poker online MTT, 7 Giugno 2022: ‘Thund3rPoker’ batte tutti nel NoS PKO

Partiamo dal torneo più cospicuo della serata di ieri, il Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 43.000 euro in prize pool (481 entries), che è stato contrassegnato dall’exploit di ‘Thund3rPoker’.

Il già vincitore di uno degli High Roller delle Bounty Series di maggio ha avuto la meglio sul comunque positivo ‘G3rman.Poker’, secondo per 4.556 euro, e si è così portato a casa un bottino, tra moneta e taglie, da 7.162 euro.

Sul podio è salito pure ‘Yombinho’, terzo per 2.236 euro, mentre si è fermato un gradino sotto, per 2.187 euro di premio complessivo, il grinder brindisino Alessandro ‘Deneb93’ Pichierri.

Poker online MTT, 7 Giugno 2022: Need for Speed a ‘tato2928’

Si è chiuso invece con il trionfo di ‘tato2928’ il solito Need for Speed Turbo (82 entries per 7.380 euro di montepremi). Il vincitore si è messo in tasca i quasi 1.800 euro del primo premio al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘davide84gus’ (€1.342) ed il terzo classificato ’89vasquez89′ (€1.002).

Gli altri tornei: ‘7_Seven_7’ a segno, ancora suo il Colpo Grosso

Segnaliamo, infine, l’ennesimo shot di ‘7_Seven_7’ nel Colpo Grosso, da 109 euro di buy in (87 entries per 8.700 euro in prize pool), della poker room di 888. Il regular, stavolta, ha superato in volata i rivali ‘Soldato.lev.’ (€1.740) e ‘Dormopoco1’ (€1.227) ed ha incassato altri 2.610 euro.

