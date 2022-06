Poker online: NoS a ‘lahami934’, ‘S3scul1Vinc1’ supera ‘DJackMpkr’ e vince il Need

Poker online MTT – Bel colpo per ‘lahami934’, che si è preso il Night on Stars. Bene anche ‘S3scul1Vinc1’, andato a segno nel Need for Speed dove ha chiuso secondo Jackson ‘DJackMpkr’ Genovesi.

Poker online MTT, 21 Giugno 2022: ‘lahami934’ firma il €30 NoS PKO

Partiamo dal torneo più “hot” del mercoledì sera, il Night on Stars giocato nella formula 30/30 PKO (1.715 entries per 46.305 euro in prize pool), dove dopo oltre 6 ore di gioco l’ha spuntata ‘lahami934’.

Il già trionfatore di uno degli eventi più proficui delle Carnival Series 2022 si è ripetuto, incassando stavolta 6.075 euro tra moneta e taglie, grazie allo sprint vincente piazzato ai danni del player ’16_cancer’, secondo classificato per 3.360 euro. Sul podio è salito pure ‘IlMolisano’, terzo per 2.175 euro, mentre si è fermato un gradino prima ‘sottolacoda’, quarto per 1.401 euro.

Poker online MTT, 21 Giugno 2022: ‘S3scul1Vinc1’ shotta il €30 Need, runner up ‘DJackMpkr’

E’ andato invece a ‘S3scul1Vinc1’, che si è assicurato così un bottino complessivo da 1.732 euro, l’altro evento clou della serata targata Pokerstars, il Need for Speed shedulato sempre in modalità 30/30 PKO (456 entries per 12.312 euro di montepremi).

In questo caso il ruolo di runner up è toccato al comunque ottimo Jackson ‘DJackMpkr’ Genovesi (Foto Copertina), andato in the money per 1.583 euro. Terzo posto per ‘marekiaro123’ (€632).

Gli altri tornei: il Colpo Grosso è di ‘S4suk3’

Chiudiamo il nostro report giornaliero sugli MTT online con 888poker e, nel dettaglio, con il solito Colpo Grosso da 109 euro di buy (89 entries per 8.900 euro in prize pool) che ha visto dominare ‘S4suk3’.

Per il vincitore sono arrivati più di 2.600 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘6Lalor8’ (€1.780), ‘Calnothon’ (€1.255), ‘compa_EFFE’ (€917), ‘Tozyzy.28 (€685), ‘Missione007’ (€507), ‘Big.MaMa’ (€409), ‘._Eiffell_.’ (€356) e ‘seiunbaffo’ (320).

