Poker online MTT – L’ha vinto ‘donpe95’ il Night on Stars. Successi anche per ‘DEGUSTIBUSS’ nel Need for Speed e per ‘Eccomiqua’, dopo un deal, nel Colpo Grosso. Ecco il report…

Poker online MTT, 24 Giugno 2022: NoS a ‘donpe95’

Iniziamo, come sempre, dal torneo più “hot” della serata di ieri, il Night on Stars 30/30 PKO da oltre 35.000 euro in prize pool (1.307 le entries), che ha registrato l’acuto di ‘donpe95’.

Il regular ha superato in volata i rivali ‘georgeos76’, secondo per 3.117 euro, e ‘giopogg’, terzo classificato per 1.786 euro, e si è così portato a casa un bottino, tra moneta e knock out, da ben 4.400 euro.

Poker online MTT, 24 Giugno 2022: ‘DEGUSTIBUSS’ si prende il Need

E’ andato invece a ‘DEGUSTIBUSS’, per 1.618 euro complessivi, l’altro evento clou di PokerStars, il Need for Speed giocato ancora in formula 30/30 PKO (352 entries per 9.504 euro di montepremi).

Qui il ruolo di runner up è toccato a ‘Superkid76’ (€893) mentre si è fermato una volta salito sul podio il player ‘zugzwang996’ (€907).

Gli altri tornei: ‘Eccomiqua’ firma il Colpo Grosso

Chiudiamo il nostro report sugli MTT online con il solito Colpo Grosso 109 di 888poker (81 entries per 8.100 euro in prize pool), che stavolta ha visto trionfare il buon ‘Eccomiqua’.

Il vincitore ha battuto in heads up il compagno di deal ‘ClipperMania’ (€1.972) ed ha incassato un premio da 2.078 euro. Terzo posto, senza accordo, per ‘Th3Rul3Mak3r’ (€1.142).

