Report Tornei PokerStars – L’ha vinto Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi, che ha superato allo sprint Dario ‘Cifalino91’ Barone, il Sunday Special giocato con la formula 30/30 PKO. Successi anche per Lorenzo ‘lollos7’ D’Antimi, dopo un deal con ‘AnsuFati02’, nel NoS e per ‘oisselino’ nel Need for Speed.

Report Tornei PokerStars, 27 Giugno 2022: super colpo per Federico Piroddi, suo il Sunday Special

Ma partiamo dall’ultimo torneo delle 30/30 PKO Series (buy in da 30 euro e modalità Progressive KO), il Sunday Special da oltre 86.000 euro in prize pool (3.202 le entries totali), dove alla fine l’ha spuntata il sempre ottimo Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi.

Il regular lombardo ha giocato un Final Day praticamente perfetto e, dopo aver battutto in heads up il collega siciliano Dario ‘Cifalino91’ Barone, secondo per 6.554 euro, si è portato a casa più di 8.500 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito pure ‘MrDwid69’, terzo per 3.388 euro, mentre ha chiuso soltanto in 84esima posizione il/la chipleader del Day1 ’78pesciolina’, andato/a comunque in the money per 188 euro complessivi.

Gli altri tornei: ‘lollos7’ firma il NoS del lunedì, Need a ‘oisselino’

E passiamo agli MTT più “hot” del lunedì sera targato PokerStars: il Night on Stars da 100 euro di buy in e da quasi 45.000 euro di montepremi (499 entries) ed il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo sempre da 100 euro di buy in e da 9.180 euro in prize pool (102 entries).

Nel NoS è arrivato l’acuto del romano Lorenzo ‘lollos7’ D’Antimi che si è diviso il bottino, per 6.557 euro a testa, con il compagno di deal ‘AnsuFati02’. Il Need è invece andato al player ‘oisselino’, per un premio totale da 2.530 euro, al termine di un Final Table in cui erano in corsa, tra gli altri, anche ‘lemaston’, secondo per 1.139 euro, e il grinder Marco ‘Granbasso’ Baglioni, terzo classificato per 1.053 euro.

