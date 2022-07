Report Tornei PokerStars – E’ andato ad ‘alice8222’ il Sunday Special KO. Lunedì più che proficuo anche per ‘Laziness95’ e ‘TESTADIDONNA’, vincitori rispettivamente del Night on Stars e del Need for Speed PKO.

Report Tornei PokerStars, 11 Luglio 2022: ‘cardas_sorin’ buca il Day2, lo Special è di ‘alice8222’

Ma iniziamo il nostro resoconto dal Day2 del torneone della domenica, il Sunday Special KO 8-Max da 100 euro di buy in e da ben 97.830 euro in prize pool (1.087 entries).

Niente da fare per il chipleader del Day1 ‘cardas_sorin’, che ha chiuso “soltanto” 28esimo per 716 euro di premio tra moneta e taglie. Alla fine è stata gloria per ‘alice8222’ che, dopo aver battuto in heads up il comunque positivo ‘skifteri3030’, secondo per 6.775 euro, si è assicurato un bottino complessivo, davvero niente male, da 11.554 euro.

Sul podio è salito pure il buon Alessandro ‘aleppp’ Giannelli, terzo per 5.258 euro, mentre si è fermato un gradino sotto ’50N0NUT5′, quarto per 5.423 euro.

Gli altri tornei: ‘Laziness95’ si prende il NoS, Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni il Need

E passiamo agli MTT del lunedì sera: il Night on Stars da 100 euro di buy in e da oltre 58.000 euro di montepremi (645 entries) ed il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da quasi 12.000 euro in prize pool (133 entries).

Nel NoS l’ha spuntata ‘Laziness95’, per 8.101 euro di vincita, sui compagni di deal Filippo ’19JAHJAH92′ Zanandrea, runner up per 6.875 euro, e ‘jesuskhane’, terzo per 6.493 euro. Il Need ha invece registrato l’acuto di un sempre ottimo Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni (Foto Copertina) per 2.593 euro complessivi.

