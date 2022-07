Report Tornei PS: ‘giopennix’ shippa il Sunday Special, NoS a ‘Griffa2.0’

Report Tornei – L’ha vinto ‘giopennix’ il domenicale targato PokerStars. Bel colpo anche per ‘Griffa2.0’, che si è preso il Night on Stars del lunedì sera.

Report Tornei PokerStars, 25 Luglio 2022: ‘giopennix’ firma lo Special

Ma partiamo dall’evento startato domenica, il Sunday Special 8-Max da 100 euro di buy in e da ben 75.000 euro in prize pool garantito (797 entries), che ha registrato lo sprint decisivo piazzato dal sempre “hot” ‘giopennix‘.

Il grinder ha superato in volata il compagno di deal ‘Federgelo’, runner up per 9.430 euro, e si è così assicurato un bottino davvero niente male da 11.042 euro. Sul podio è finito anche ‘SETI9’, terzo senza accordo per 6.093 euro, mentre ha chiuso soltanto 11esimo, per 788 euro di premio, il chipleader del Day1 ‘Im_allin_912’.

Report Tornei PokerStars, 25 Luglio 2022: il NoS è di ‘Griffa2.0’

E passiamo agli MTT del lunedì sera: il Night on Stars da 100 euro di buy in e da quasi 43.000 euro di montepremi (477 entries) ed il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 8.550 euro in prize pool (95 entries).

Nel NoS l’ha spuntata ‘Griffa2.0’, primo per una moneta da 7.254 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure ‘peppeolin’ (€5.281), ‘SZ231199’ (€3.845), ‘Antoin03’ (€2.800), ‘celeveleno’ (€2.038), ‘loretop12’ (€1.484), ‘Albertoc0’ (€1.081), ‘zioermejo’ (€787) e ‘pierofelice’ (€573).

Il Need è stato invece contrassegnato dall’exploit di ‘AGS20112’ che, tra premio e taglie, ha incassato più di 2.330 euro.

Gli altri tornei: ‘cozzoletta’ on fire nelle MicroMillions

Chiudiamo il nostro report sui tornei online della poker room con la picca rossa con l’evento SPECIAL delle MicroMillions, il No Limit Hold’em HIGH ROLLER SUPERSTACK Progressive KO 8-Max da 50 euro di buy in e da 45.270 euro di montepremi (1.006 entries), dove dopo quasi 7 ore di gioco si è imposto ‘cozzoletta’ per 5.812 euro complessivi.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.