Poker online: ‘ASopen59O’ vince il NoS, ‘facciamoli4793’ e ‘vincenzo623’ brillano nelle MicroMillions

Poker online MTT, 26 Luglio 2022: ‘ASopen59O’ batte tutti, suo il NoS PKO

Partiamo dal Night on Stars Progressive KO 8-Max, da 100 euro di buy in e da oltre 30.000 euro in prize pool (339 entries), che è stato contrassegnato dall’exploit di ‘ASopen59O’.

Il player che su PokerStars conta solo 257 tornei giocati ha superato in heads up il rivale ‘civex23’, secondo per 2.737 euro, e si è così portato a casa ben 5.177 euro tra moneta e taglie. Sul podio è salito anche ‘gerryilprinc’, terzo per 2.474 euro, mentre si è fermato proprio sul più bello ‘T_Thede’, quarto per 1.626 euro complessivi.

Poker online MTT, 26 Luglio 2022: deal a 3 nel Need

Si è chiuso invece con un deal alla pari, tra i primi 3 classificati, il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da 5.670 euro di montepremi (63 entries).

‘ROSARIO890’, ‘Canelupo96’ e ‘masino69’ hanno scelto, infatti, di non farsi male e dividersi 1.178 euro a testa una volta fatto fuori il regular Alberto ‘Everbrun1’ Cigliano (€495).

Gli altri tornei: ‘facciamoli4793’ e ‘vincenzo623’ timbrano nelle MicroMillions

E chiudiamo il nostro resoconto sugli MTT online con i 2 Eventi più “importanti” delle MicroMillions di ieri sera: il No Limit Hold’em Bounty Builder 8-Max da 50 euro di buy in e da 21.330 euro in prize pool (474 entries) ed il No Limit Hold’em Daily Main Progressive KO 8-Max da 20 euro di buy in e da 31.176 euro di montepremi totale (1.732 entries).

Nel primo dei 2, lo SPECIAL, l’ha spuntata ‘facciamoli4793’, per 3.565 euro, su ‘dugao81’ (€2.179) e ‘salpa66’ (€1.438). L’Evento 064 è finito nelle mani di uno scatenato ‘vincenzo623’, che ha incassato un bottino da 3.339 euro.

