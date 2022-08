Report Tornei PS: ‘vittoerbana’ firma il Main Event delle MicroMillions

Report Tornei PokerStars – L’ha vinto ‘vittoerbana’, che ha battuto in heads up ‘mattia1940’, il Main Event delle MicroMillions. Sul podio è salito pure Dario ‘Cifalino91’ Barone.

Si è chiuso con il trionfo di ‘vittoerbana’ il No Limit Hold’em Main Event Progressive KO 8-Max, da 25 euro di buy in e da oltre 140.000 euro in prize pool (6.410 le entries), delle MicroMillions.

Il regular ha superato nello scontro decisivo il rivale ‘mattia1940’, runner up per 9.589 euro, e si è così portato a casa più di 12.700 euro tra moneta e taglie.

Sul podio è finito anche l’altro grinder Dario ‘Cifalino91’ Barone (Foto Copertina), terzo per 6.725 euro, mentre ha chiuso soltanto 137esimo il chipleader del Day1 ‘LittlDevil78’, andato comunque a premio per 320 euro complessivi.

Gli altri tornei: ‘STOPPA-REG’ si prende il NoS del lunedì

E passiamo agli MTT startati e terminati nella serata di ieri.

Nel Night on Stars, da 100 euro di buy in e da ben 52.200 euro di montepremi totale (580 entries), l’ha spuntata un super ‘STOPPA-REG’, primo per 8.742 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure ‘DevilMezavil’ (€6.346), ‘VentoDallEst’ (€4.607), ‘mikestyle81’ (€3.344), ‘meksimon92’ (€2.428), ‘frenk0008’ (€1.762), ‘GriffithV’ (€1.279), Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni (€929) e ‘Cilmao’ (€674).

Il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo, da 100 euro di buy in e da 9.720 euro in prize pool (108 entries), è andato invece ad ‘AnsuFati02’ che, dopo aver bustato ‘lezgodancing97’ (€1.326), ha incassato un bottino totale da 2.426 euro.

