Poker online MTT: domenicali a ‘RiNgHiO9002’ e ‘111robi84’

Poker online – Sono andati rispettivamente a ‘RiNgHiO9002’ e ‘111robi84’ i domenicali targati iPoker e People’s Poker. Ecco il report…

Poker online MTT, 1 Agosto 2022: ‘RiNgHiO9002’ shotta l’Explosive

Partiamo dal domenicale del network iPoker, l’Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da 42.315 euro di montepremi totale (465 le entries), che ha registrato l’exploit di ‘RiNgHiO9002’.

Il vincitore ha sconfitto in heads il comunque positivo ‘mico2803’, secondo per 4.240 euro, e si è così messo in tasca quasi 8.000 euro tra moneta e knock out. Sul podio è salito pure ‘SRAM2’, terzo per 2.142 euro, mentre ha chiuso soltanto 11esimo il chipleader del Day1 ‘GTOstrategy’, andato a premio per 830 euro complessivi.

Poker online MTT, 1 Agosto 2022: Sunday SUMMER a ‘111robi84’

E passiamo al Sunday SUMMER, da 100 euro di buy in e da 10.000 euro in prize pool garantito (108 entries), del circuito People’s Poker.

Qui è stato lo scatenato ‘111robi84’ a dominare il Day2 e ad intascare i 2.418 euro del primo posto. Ha provato a fermarlo in tutti i modi ‘Folle94’, runner up per 1.710 euro. Final table per ‘Shezikho’ (€1.204), ‘topclassic01’ (€873), ‘FRagiuVal2018’ (€623), ‘gc_plastic’ (€476), ‘Ay_go’ (€378), ‘mascio0’ (€302) e ‘xxjuventino92’ (€248).

Gli altri tornei: ancora ‘tostovip’ nel Colpo Grosso

Chiudiamo il nostro resoconto con il solito Colpo Grosso 109 (88 le entries per 8.800 euro di montepremi), del lunedì sera, che anche questa volta è stato contrassegnato dal successo di ‘tostovip’.

Il reg ha superato allo sprint i rivali ‘ELCacciator’ (€1.646) e ‘JJoons43’ (€1.162) ed ha incassato il bottino da 2.464 euro.

