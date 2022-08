Tornei online PokerStars – Uno scatenato ‘KKALASHNIKOVV’ si è preso lo Special della KO Sunday. Ottimi colpi anche per ‘GabH24’ e Andrea ‘Andreacigna’ Pini, andati rispettivamente a segno nel NoS e nel Need for Speed PKO.

Tornei online PokerStars, 8 Agosto 2022: super ‘KKALASHNIKOVV’ nel KO Sunday Special

Ma iniziamo il nostro report sugli MTT online della poker room con la picca rossa dal domenicale, il KO Sunday Special 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 82.000 euro di montepremi (917 entries), che ha registrato la cavalcata vincente di ‘KKALASHNIKOVV’ (Foto Copertina).

Il chipleader del Day1 si è confermato in gran spolvero pure nel Day2 e sì è cosi portato a casa un bottino complessivo da ben 13.232 euro. L’ultimo ad arrendersi è stato ‘alupoalupo’, runner up per 7.436 euro, mentre ha alzato bandiera bianca una volta salito sul podio ‘MoChuisle7’, terzo per 4.128 euro.

Gli altri MTT: NoS a ‘GabH24’, il Need lo vince Andrea ‘Andreacigna’ Pini

E passiamo ai tornei startati e terminati nella serata di ieri.

Nel Night on Stars, da 100 euro di buy in e da 51.660 euro in prize pool (574 entries), l’ha spuntata ‘GabH24’, per un premio da 8.652 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘DreamSSR’ (€6.280), ‘Dark_GIU_09’ (€4.559), ‘gluka84’ (€3.310), ‘prinelatn’ (€2.402), ‘Albertoc0’ (€1.744), ‘MIC995’ (€1.266), ‘germison89’ (€919) e ‘jeppoooo’ (€667).

Il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo, da 100 euro di buy in e da quasi 9.000 euro di montepremi (99 entries), l’ha invece vinto il grinder livornese Andrea ‘Andreacigna’ Pini, primo per 2.418 euro, dopo aver battuto nello scontro decisivo il rivale ‘WhYoulookM3’, runner up per 1.186 euro. Sul podio è finito pure ‘IMuCkTheNut’ (€779) mentre si sono fermati proprio sul più bello gli altri reg Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio (€747) e Marco ‘Peraz77’ Perra (€445).

