Poker online: ‘Resalio’ shotta il Super NoS, runner up Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola

Poker online MTT, 11 Agosto 2022: ‘Resalio’ firma il major del giovedì

Se lo è preso quindi ‘Resalio’ il Super Night on Stars Progressive KO 8-Max, da 250 euro di buy in (181 entries per 40.725 euro in prize pool), del giovedì sera.

Il player, che su PokerStars conta solo 350 tornei giocati, l’ha spuntata, per 8.851 euro complessivi, sul più skillato Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola (Foto Copertina), che si è comunque consolato con 4.175 euro. Sul podio è salito pure ‘baerito’, terzo per quasi 4.000 euro, mentre si è fermato un gradino sotto l’altro regular Simone ‘simopascu96’ Pascucci, quarto per 2.198 euro.

Poker online MTT, 11 Agosto 2022: ‘GambleroRed’ on fire nel Need

E’ andato invece a ‘GambleroRed’ l’altro torneo più “rappresentativo” della poker room con la picca rossa: il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (128 entries per oltre 11.500 euro di montepremi totale).

Il già dominatore dell’Evento #27 High delle SCOOP 2022 si è liberato al Final Table dei rivali ‘MoChuisle7’ (€1.867), ‘bybabyby’ (€1.384), ‘Coccolino13’ (€1.026), ‘Qualcuno41’ (€761), ‘TheUndertaker85’ (€565), ‘Ajer84’ (€419), ‘tartaruga635’ (€310) e ‘damian1494’ (€274), ed ha così messo le mani nei 2.517 euro del bottino.

Gli altri tornei: Colpo Grosso ancora a ‘seiunbaffo’

Chiudiamo il nostro resoconto con il solito Colpo Grosso 109 (92 le entries per 9.200 euro in prize pool), targato 888poker, dove si è imposto nuovamente ‘seiunbaffo’.

Il vincitore di 3 giorni fa si è ripetuto, per altri 2.459 euro, superando stavolta in heads up il compagno di deal ‘Gullnuts8’, secondo per 2.141 euro.

