High Stakes Duel, torna il popolare format di sfide cash game heads up in live, e riprese dalle telecamere. Il campionissimo Phil Hellmuth se la dovrà vedere con Jason Koon in un HU che mette in palio 1.6 milioni di dollari!

High Stakes Duel: Jason Koon sfida il quasi imbattitibile Phil Hellmuth

Si avvicina l’inizio del High Stakes Duel, la sfida che vedrà di fronte Phil Hellmuth e Jason Koon e che sarà la più ricca di sempre per questo format visto che i due dovranno sborsare $800.000 a testa per sedersi. La sfida si giocherà dal 7 dicembre 2022.

Hellmuth attendeva la rivincita di Scott Seiver che però si è ritirato e da quel momento è partito il carosello dei grandi nomi che avrebbero potuto sostituirlo: Dan Smith, Chris Brewer, Wiktor “Limitless” Malinowski, Ben Lamb, Dan “Jungleman” Cates, Bryn Kenney, Dan Zack , e il campione in carica del main event Wsop Espen Jorstad.

Alla fine è Koon che sfiderà Poker Brat che in questo format è quasi perfetto. Da quando nel 2020 è stato introdotto lo show High Stakes Duel, Hellmuth ha tenuto un record di 9-1. Si iniziava con un buy-in da $50.000 e col perdente che avrebbe potuto chiedere una rivincita pagando $100.000, il doppio, e raddoppio dopo raddoppio, edizione dopo edizione, siamo arrivati agli 800K a testa da mettere per giocare.

La storia del format e le prime sfide

Hellmuth aveva iniziato questo format con 3 vittorie in fila su Antonio Esfandiari per $350.000 di vincita. Altri 350K sono arrivati dalle tasche di Daniel Negreanu, battuto senza appello da Hellmuth che poi ha avuto vita facile contro il commentatore Nick Wright. E’ arrivato poi il momento dell’osso più duro, il pro high-stakes cash game Tom Dwan che è stato l’unico a battere Hellmuth, anche se poi la rivincita è andata a Poker Brat per altri 200K.

Dwan si è ritirato e si è seduto Scott Seiver che ha perso la sfida del 4° Round da 400K. Ora lo scontro da 800K con Koon. In palio ci sono in tutto $1,6 milioni e nel caso Koon vincesse, Hellmuth avrebbe diritto alla rivincita che sarebbe un incredibile heads up con in ballo $3.2 milioni!

High Stakes Duel: I protagonisti

Non dobbiamo certo dirvi noi chi è Phil Hellmuth, visto che parliamo di una personalità eccentrica molto conosciuta nel mondo del poker, anche perchè Poker Brat è il record-man di braccialetti alle World Series of Poker con 16 successi ai campionati mondiali di poker.

Jason Koon è un giocatore di tornei high stakes che solo con questi può vantare $41,4 milioni vinti in carriera.