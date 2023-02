Patrick Antonius Cash of the Titans. Tutti sappiamo chi sia Patrick Antonius che da anni è riconosciuto come uno dei giocatori più forti e vincenti di High stakes cash game, e lo ha ribadito un altra volta prendendosi un record, quello del piatto più ricco mai vinto in uno show High Stokes, quasi $2 milioni al Cash of the Titans.

Patrick Antonius Cash of the Titans: piatto record

Nella partita cash game High Stakes di Cash of the Titans, evento streaming organizzato e ripreso da Poker Go, Patrik Antonius ha messo a segno un altro record, quello del piatto singolo più ricco mai vinto nella storia di un evento tv, o comunque con riprese streaming, negli Stati Uniti.

Si è trattato di una partita 1.000$/2.000$/2.000$, con uno stake di partenza minimo di mezzo milione di dollari (250bb) e l’obbligo di investire nella partita almeno un milione, insomma, non un tavolo per tutti.

Non solo Antonius, al tavolo c’erano anche: MJ Gonzales (il coach di Daniel Negreanu), Andrew Robl (che alla fine sarà il grande vincitore della sessione con un profitto di 1.8 milioni di dollari); Dusk Till Dawn Rob Yong (il proprietario del casinò); Markus Gonsalves (oltre due milioni vinti in tornei live) ed Eric Persson (spesso visto negli streaming cash game di Live at The Bike a Casinò Hustler) e sarà proprio quest’ultimo il protagonista e avversario nella mano con Antonius.

La mano del pot da $1.978.000

Non stiamo a scrivervi e riportarvi la mano, troverete più soddisfazione nel rivedervi tutta l’azione in questo video: