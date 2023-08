High Stakes Duel IV Negreanu v Polk. Torna l’High Stakes Duel IV dagli studi di Las Vegas di PokerGO. La sfida heads up ha visto il canadese rimontare e battere Polk nel primo round di questa sfida spettacolare. Vedi la prima ora di questo scontro tra giganti.

High Stakes Duel IV Negreanu v Polk: la nuova sfida

Torna High Stakes Duel IV e tornano due grandi giocatori che si erano già sfidati su questo format, ma online. Parliamo di Daniel Negreanu e Doug Polk, con Kid Poker che cerca riscatto visto che la prima sfida online la perse nettamente e con un passivo pesante. I due si sono sempre punzecchiati senza mezzi termini, e hanno deciso di sborsare $100.000 ciascuno per dare vita a questa sfida dagli studio di PokerGO a Las Vegas.

Polk parte bene e si porta subito in vantaggio 2:1 ma verso la metà della sessione Negreanu ha già recuperato, mettendo la freccia nel finale e vincendo la sfida per un profitto da $150.000. Ora il canadese dovrà decidere se incassare la vincita e chiudere i giochi, o se dare la rivincita a Polk, ma in quel caso si salirà a $400.000 in ballo.

VIDEO: Rivivi la prima ora di gioco