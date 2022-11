Poker Online a Torneo: ad ottobre la spesa cresce a 8.5 milioni di euro

Il mese di ottobre 2022, si chiude con una leggera crescita per la spesa che i giocatori italiani hanno dedicato al poker cash game online. Il dato complessivo raggiunge gli 8.5 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al mese di settembre.

Il podio del poker cash game

Le tre poker room che salgono sul podio, per aver ottenuto la maggior quota di mercato per il mese di ottobre 2022, riferita alla spesa per il poker cash game sono:

Pokerstars rimane al comando con una quota pari al 40.58%, in decrescita però negli ultimi mesi. Al secondo posto si classifica Sisal, con una quota pari al 11.85%, mentre sul gradino più basso del podio troviamo E-Play 24, con il 10.90%.

Le posizioni dal 4 al 7 posto

In quarta posizione con una quota pari al 9.02% troviamo Snai, che precede in quinta posizione il duo composto da Goldbet e Lottomatica, con 8.62% del mercato, segue in sesta posizione Eurobet, al 4.54% e in settima 888 poker, con il 2.78%.

Completano la Top 10

Completano la Top 10, in ottava posizione Bgame, con 1.59%, in nona Betflag, ferma al 1.50%, chiude la Top 10 in decima posizione Bet365, con una quota pari al 1.23%.