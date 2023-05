Mercato Poker Online Aprile 2023. Una raccolta dei tornei di poker online che vede una crescita del 17,4% rispetto allo stesso mese dell’anno passato secondo le rilevazioni di GiocoNews. Andiamo a vedere le quote di mercato e i dettagli sul poker italiano.

Mercato Poker Online Aprile 2023: cresce la raccolta sul poker a torneo

Aprile in crescita per i tornei di poker online che salgono di più del 17 percento rispetto allo stesso mese del 2022, con una quota che si è attestata a 9.485.604 euro. In crescita rispetto all’aprile 2022 ma in leggero calo rispetto allo scorso mese, marzo 2023, dove era di 9.7 milioni.

Per quanto riguarda il poker online in versione cash game, la raccolta di aprile 2023 si assenta ad un passo dai 5.6 milioni di euro.

Mercato Poker Online Aprile 2023: gli operatori di mercato

A fare la parte del leone negli mtt online è sempre PokerStars (Reel Italy Ltd) col 45,44% del mercato, un dato in crescita dopo un marzo di leggera flessione (40.2%) per la pokerroom della picca rossa. Gbo Italy Spa (la fusione tra Lottomatica e Goldbet) si assenta come seconda forza nel mercato, ma ben staccata da PS visto che ha l’11.6% della raccolta della spesa di mercato. Completa il podio Sisal che si avvicina al 10%.

Reel Italy 45,44%

Gbo Italy 11,6%

Sisal 9,29%

E-Play 24 Ita Limited 7,86 %

Snaitech 7,80%

Eurobet 3,83%

Oia 0,22%