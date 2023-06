Mercato poker maggio 2023. Tastiamo il polso del mercato di poker online in Italia. A maggio 2023, rispetto allo stesso mese del 2022, vede una crescita di quasi il 20% nella formula torneo e del +6% in cash game. Vediamo anche tutte le quote di mercato dei vari operatori, con Pokerstars in leggero calo ma che rimane leader.

Mercato poker maggio 2023: Cash Game

Nel mese di maggio 2023 il mercato del cash game di poker online in Italia ha avuto una spesa di 5,3 milioni di euro, un incremento del 6% rispetto ai 5 milioni del maggio dello scorso anno.

Comanda sempre Pokerstars che però, in controtendenza con la crescita del mercato, perde un 1% di quota. Cresce moltissimo invece Lottomatica (+8.2%) e buone prestazioni anche per Sisal (+3.7%). In crescita, sempre rispetto a maggio dello scorso anno, anche Planetwin365, Eurobet, Admiral Sport, Microgame, Vincitù, Domusbet, Betpoint/F.lli Simone, Scommettendo e Scommesseitalia.

Mercato poker maggio 2023: Tornei

Anche il poker online in formato Tornei MTT ha un ottimo incremento del +19% rispetto a maggio 2022, con una raccolta di 8.8 milioni. Anche qui si registra un calo del leader di mercato, Pokerstars (-7%). Come nel cash game la crescita più importante anche nei tornei è di Lottomatica (+15%).