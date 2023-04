Il mercato del poker cash game italiano, chiude il mese di marzo 2023 con una spesa che supera di poco i sei milioni di euro. Il dato è in crescita del 5.3% se paragonato allo stesso mese dello scorso anno, dove la raccolta si fermò a 5.7 milioni di euro. Poker Cash: mercato in leggera crescita a marzo, continua il calo di Pokerstars.

Poker Cash Online: mercato in leggera crescita a marzo, continua il calo di Pokerstars

A guidare la classifica degli operatori per il mese di marzo 2023,riguardante il poker cash game online in Italia, troviamo Pokerstars, con una quota di mercato pari al 40.20%, in calo di oltre 6 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Sul secondo gradino del podio si posiziona E-Play 24, con una quota di mercato pari al 11.37% e in continua crescita, mentre al terzo posto si classifica il trio formato da Lottomatica–Goldbet e Betflag, che insieme detengono il 9.59%.

Bene Sisal e Snai

Ottime performance quelle raggiunte da Sisal, che si classifica al quarto posto con una quota pari al 6.98%, che precede in quinta posizione Snai, ferma al 4.95, in sesta posizione troviamo Admiral, con il 4.61% e in settima 888 poker, ferma al 4.36%.

Bwin chiude la Top 10

In ottava posizione, tra gli operatori di poker casg game in Italia, troviamo con una quota pari al 4.35%, Planetwin365, che precede al nono posto Eurobet, con una quota in forte calo, pari al 2.35 del mercato, chiude la top 10, in decima posizione, Bwin, con una quota pari al 1.47%.