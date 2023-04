Il mese di marzo 2023, si chiude in positivo per il poker online a torneo in Italia. La spesa complessiva infatti è stata pari a 9,7 milioni di euro, dato in crescita del 12.2%, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando la spesa raggiunse i 8,6 milioni di euro. Poker Online Torneo: cresce il mercato nel mese di marzo 2023, bene Lottomatica.

Comanda Pokerstars, ma la quota continua a scendere

Anche per il mese appena concluso, è Pokerstars la poker room online numero uno in Italia, per quel che concerne la quota di mercato per il poker online a torneo, con una quota pari al 41.87%, ma in continua decrescita mese dopo mese.

Sul secondo gradino del podio si posiziona il trio composto da Lottomatica-Goldbet e Betflag, con una quota di mercato pari al 12.98% e al terzo Sisal con una quota del 10.69%.

In crescita la quota di Snai

Cresce la quota di Snai, che si classifica in quarta posizione con 8.29% e precede in quinta posizione E-Play 24, con una quota del 8.23%. Al sesto posto Eurobet, in calo al 4.09% e in settima posizione troviamo 888 poker, con il 3.62% del mercato.

Chiude la Top 10 Planetwin365

In ottava posizione si classifica Bgame, con un a quota ferma al 1.44%, al nono posto troviamo Bet365, con una quota pari al 1.26%, mentre chiude la top 10 degli operatori per quel che concerne la quota di mercato relativa al poker online a torneo per il mese di marzo 2023, Planetwin365 con 1%.