Il MotoGP riparte con il GP del Portogallo

Manca poco alla partenza della nuova stagione di MotoGP, al via il 26 marzo 2023, sul circuito di Portimao, con il Gran Premio del Portogallo. La tappa italiana è in programma 11 giugno al Mugello, mentre il GP di San Marino che si corre al circuito di Misano sarà al via il 10 settembre.

Calendario MotoGP 2023, le date e i circuiti

24-26 marzo – GP del Portogallo

31 marzo – 2 aprile GP d’Argentina

14-16 aprile – GP delle Americhe

28-30 aprile- GP di Spagna

12-14 maggio GP di Francia

9-11 giugno – GP d’Italia

16-18 giugno – GP di Germania

23-25 giugno – GP d’Olanda

7-9 luglio – GP del Kazakistan

4-6 agosto – GP di Gran Bretagna

18-20 agosto – GP d’Austria

1-3 settembre – GP di Catalunya

8-10 settembre – GP di San Marino

22-24 settembre – GP d’India

29 settembre – 1° ottobre – GP del Giappone

13-15 ottobre – GP d’Indonesia

20-22 ottobre – GP d’Australia

27-29 ottobre – GP di Thailandia

10-12 novembre – GP di Malesia

17-19 novembre – GP del Qatar

24-26 novembre – GP di Valencia

Scommesse Mondiale MotoGP 2023: Francesco Bagnaia favorito dalle quote per il bis

Per i bookmaker, il favorito per vincere il Motomondiale MotoGP per piloti è il campione in carica Francesco Bagnaia su Ducati, bancato vincente a quota 2.50 sia su Sisal che su Starcasinò.

A contendere il Mondiale piloti a Bagnaia ci proveranno Enea Bastianini, pilota del Team Gresini, offerto vincente a quota 3.50, lo spagnolo Marc Marquez su Honda, inserito nel tabellone quote a 5.50, stessa quota offerta per la vittoria del francese Fabio Quartanaro, su Yamaha.

Più staccati nelle quote gli altri piloti, da segnalare Luca Marini del Team VR46 di Valentino Rossi, giocato vincente a quota 33 e Franco Morbidelli su Yamaha a quota 50.