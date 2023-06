Pronostici MotoGP Mugello 2023. Dopo una lunga sosta il motomondiale torna il pista per il GP d’Italia dal mitico Mugello dove tutti aspettano la vittoria della Ducati di Francesco Bagnaia che apre da favorito.

Pronostici MotoGP Mugello 2023: i favoriti al GP Italia

Il Motomondiale riparte dopo un mese di stop dal Mugello dove, nel prossimo weekend, è in programma il Gran Premio d’Italia. Dopo le prime cinque tappe dell’anno, Pecco Bagnaia guida la classifica iridata davanti a Marco Bezzecchi, poi arrivano Brad Binder e Jorge Martín con i quattro piloti divisi da appena 14 punti.

Il campione del mondo in carica arriva al Mugello, dove ha vinto lo scorso anno, da grande favorito: Bagnaia, secondo gli esperti Sisal, parte davanti a tutti sia nella Sprint Race del sabato, successo @2,75, mentre si scende @2,50 per la gara domenicale. Il primo rivale rimane Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, che si presenta in Toscana dopo la vittoria in Francia. Bez, che non ha mai vinto il Gran Premio d’Italia, parte leggermente indietro nella Sprint Race, @6,00, ma nella gara della domenica si presenta come primo rivale di Bagnaia vista la quota di @5,50.

Al Mugello gli occhi dei ducatisti saranno anche per Enea Bastiani al rientro dopo l’infortunio patito a Portimao che gli ha fatto saltare le prime 5 gare dell’anno. La Bestia ha tantissima voglia di recuperare il tempo perduto partendo da un circuito molto caro alla Rossa di Borgo Panigale: il numero 23 della Ducati ufficiale sogna un rientro da campione e sia il successo nella Sprint Race che quello nella gara lunga pagherebbe @25 volte la posta.

Gli italiani e le Ducati dovranno prestare molta attenzione sia a Brad Binder che a Jorge Martín. Il sudafricano della KTM al Mugello ha vinto nel 2016, quando poi si laureò campione del mondo in Moto3. Binder, finora, ha fatto molto bene nelle Sprint faticando di più sulla gara lunga: il numero 33 della moto austriaca, primo sotto la bandiera a scacchi il sabato si gioca @5,00 mentre la quota si raddoppia per il primo successo domenicale dell’anno.

Quote simili per lo spagnolo della Ducati Pramac che è in grandissima forma: Jorge Martín primo il sabato è dato @5,00 mentre si sale leggermente fino @5,50 per il trionfo della gara lunga.

Pronostici MotoGP Mugello 2023: programma completo, classifiche ed albo d’oro

Il weekend del GP d’Italia al Mugello sarà trasmesso in diretta TV integralmente da Sky Sport MotoGP HD, con streaming live su Sky GO e Now. TV8, invece, trasmetterà in chiaro (in streaming su Tv8.it) qualifiche, Sprint Race e gara della domenica.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 9 giugno

FP1: 10,45-11,30

FP2: 15 – 16

Sabato 10 giugno

FP3: 10,10- 10,40

Qualifiche: 10,50 – 11,30

Sprint Race: 15,00

Domenica 11 giugno

Warm-Up: 9,45-9,55

Gara: 14

DIRETTA TV8

Sabato 10 maggio

Qualifiche: 10,50 – 11,30

Sprint Race: 15

Domenica 11 maggio

Gara: 14

Albo d’oro Mugello MotoGP

2002 Valentino Rossi (Honda)

2003 Mugello Valentino Rossi (Honda)

2004 Mugello Valentino Rossi (Yamaha)

2005 Mugello Valentino Rossi (Yamaha)

2006 Mugello Valentino Rossi (Yamaha)

2007 Mugello Valentino Rossi (Yamaha)

2008 Mugello Valentino Rossi (Yamaha)

2009 Mugello Casey Stoner (Ducati)

2010 Mugello Daniel Pedrosa (Honda)

2011 Mugello Jorge Lorenzo (Yamaha)

2012 Mugello Jorge Lorenzo (Yamaha)

2013 Mugello Jorge Lorenzo (Yamaha)

2014 Mugello Marc Márquez (Honda)

2015 Mugello Jorge Lorenzo (Yamaha)

2016 Mugello Jorge Lorenzo (Yamaha)

2017 Mugello Andrea Dovizioso (Ducati)

2018 Mugello Jorge Lorenzo (Ducati)

2019 Mugello Danilo Petrucci (Ducati)

2021 Mugello Fabio Quartararo (Yamaha)

2022 Mugello Francesco Bagnaia (Ducati)

MotoGP 2023: classifica piloti

Francesco Bagnaia 94

Marco Bezzecchi 93

Brad Binder 81

Jorge Martin 80

Johann Zarco 66

Luca Marini 54

Jack Miller 49

Fabio Quartararo 49

Maverick Vinales 49

Alex Rins 47

Aleix Espargaro 42

Alex Marquez 41

Franco Morbidelli 40

Augusto Fernandez 30

Fabio Di Giannantonio 25

Miguel Oliveira 21

Takaaki Nakagami 21

Dani Pedrosa 13

Marc Marquez 12

Jonas Folger 7

Joan Mir 5

Michele Pirro 5

Danilo Petrucci 5

Raul Fernandez 3

Stefan Bradl 2

Classifica costruttori

Ducati 174

KTM 103

Aprilia 80

Honda 73

Yamaha 58

Comparazione quote e pronostici

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria della gara di domenica al Mugello, con i big 3 che si giocano la vittoria secondo i bookmakers, con Francesco Bagnaia che stacca nettamente Jorge Martin e Marco Bezzecchi appaiati intorno @5 volte la posta.

Al momento la nostra scelta ricade sulla Sprint Race del sabato ed è un piccolo investimento (quello che di solito chiamiamo cippino o caffè) lo prendiamo su JORGE MARTIN SPRINT RACE @5.00 con lo spagnolo che si è sempre confermato competitivo nella gara corta (molto meno in quella lunga e principale di domenica) e anche al Mugello ha il potenziale per fare bene quindi lo appoggiamo, ma andateci piano con lo stake.