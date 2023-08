Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2023. La Formula 1 è appena andata in vacanza per gli amanti dei motori tornano le due ruote, e torna il motomondiale impegnato a Silverstone.

Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2023: si torna in pista a Silverstone

Domenica 6 agosto torna in pista il Motomondiale con il GP della Gran Bretagna, che ovviamente vedrà protagonista la MotoGP, la classe regina. Si tratta del nono appuntamento del campionato del mondo su due ruote, che attualmente vede in vetta alla classifica piloti il campione in carica, Francesco Bagnaia. Per via della cancellazione del GP del Kazakistan, il Motomondiale viene da una pausa di oltre un mese, ragion per cui il digiuno renderà ancora più interessante il weekend di Silverstone. Si tratta sostanzialmente del giro di boa della stagione, da cui riparte alla caccia alle Ducati, vere e proprie dominatrici di questo campionato della MotoGP.

Alle spalle di “Pecco” Bagnaia, infatti, si trovano Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che precedono Brad Binder su KTM. Proverà a farsi valere anche in Gran Bretagna Aleix Espargaro, che in sella alla sua Aprilia ha conquistato il terzo gradino del podio in Olanda prima della pausa. Grosse difficoltà per Honda e Yamaha, che non riescono a tenere il passo delle Desmosedici.

Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2023: il circuito

Gran Premio di Gran Bretagna è una tappa storica del Motomondiale, che fa parte del calendario dal 1977. L’attuale conformazione del circuito misura 5.2 Km, e conta 6 curve a sinistra e 9 a destra. Il primato di maggior numero di vittorie al Gran Premio di Gran Bretagna spetta a Valentino Rossi, che conta ben 7 successi. L’ultimo vincitore a Silverstone è stato Francesco Bagnaia, salito sul gradino più alto del podio nel 2022.

Sono cinque i centauri in attività ad aver già trionfato nel GP britannico. Si tratta di Marc Marquez (2014), Maverick Viñales (2016), Alex Rins (2019), Fabio Quartararo (2021) e Francesco Bagnaia (2022).

Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2023: le migliori quote sul motomondiale

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria del GP Gran Bretagna 2023. Dopo la vittoria in Olanda dello scorso giugno, Francesco Bagnaia parte favorito nelle previsioni dei bookmaker per il Gp di Gran Bretagna, offerto intorno @1,80. Dietro di lui, si rinnova il duello con Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che in classifica generale lo inseguono a 35 e 36 punti di distanza: lo spagnolo del team Pramac è secondo @4,25, mentre per il pilota del team VR46 si sale @6,50. Attenzione anche a Brad Binder che potrebbe inserirsi nella contesa come primo tra i rider non Ducati in quota @7,75, seguito da Fabio Quartararo e Marc Marquez, entrambi @9,50.

Gerarchie molto simili anche per la Sprint Race di sabato: anche in questo caso Bagnaia guida il pronostico @2,50, ma con un vantaggio minore su Martin @4,35 e Binder, che qui viaggia alla pari con Bezzecchi @6 volte la posta.

Dove vedere il GP Gran Bretagna 2023 in TV. Il programma completo del weekend inglese

Il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP sarà trasmesso in diretta TV integralmente su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre in streaming live l’appuntamento è sulle piattaforme di Sky GO e NOW. Su TV8 (in streaming sul sito tv8.it), invece, saranno trasmesse in diretta solo le qualifiche e la sprint race di sabato 5 agosto, oltre la gara di domenica 6 agosto.

DIRETTA SKY SPORT

Venerdì 4 agosto

Prove libere 1: 11:45-12:30

Prove libere 2: 16:00-17:00

Sabato 5 agosto

Prove libere 3: 11:10-11:40

Qualifiche: 11:50-12:30

Gara Sprint: 16:00

Domenica 6 agosto

Warm-Up: 10:45-10:55

Gara: 14:00

DIRETTA TV8

Sabato 5 agosto

Qualifiche: 11:50-12:30

Gara Sprint: 16:00

Domenica 6 agosto

Gara: 14:00