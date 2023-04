Pronostici Snooker World Championship 2023. Al The Crucible si stanno giocando i mondiali di Snooker, con Ronnie O’Sullivan grande protagonista e favorito dalle quote antepost per la vittoria finale

Pronostici Snooker World Championship 2023: Ronnie l’uomo da battere

Al The Crucible di Sheffield in Inghilterra sono iniziati i mondiali di Snooker 2023, edizione numero 55, sempre nel segno di Ronnie O’Sullivan, che come vedremo rimane il grande favorito per la vittoria finale, da campione in carica, da 7 volte campione del mondo e da numero 1 nel ranking.

Mark Selby è vicino a Ronnie, ed è l’avversario principale, ma c’è da considerare anche l’australiano Neil Robertson, poi in seconda fascia ci sono pure Judd Trump, Shaun Murphy e Mark Allen da considerare come contender.

Format. Il Campionato del Mondo vede 32 giocatori in corsa per il titolo di campione. I primi 16 del Ranking accedono direttamente al primo turno. Gli altri 16 giocatori arrivano dalle qualificazioni e che sono stati sorteggiati con le sedici teste di serie ammesse al primo turno, in cui le partite si giocheranno al meglio dei 19 Frame.

Nel secondo turno e nei quarti di finale si sale a 25 frame a match. Le semifinali si disputeranno al meglio dei 33 Framee la finale si giocherà lungo tre giornate, sulla lunghezza di 35 Frame, e sarà arbitrata da Brendan Moore: già arbitro delle finali 2014 e 2018.

Quote antepost Mondiali di Snooker

Comparazione delle migliori quote sulla vittoria finale dei mondiali di Snooker sul mercato italiano.