Risultati MotoGP Austin 2023. Il Gran Premio delle Americhe va in archivio con la vittoria di Alex Rins con Honda. Altra caduta per Pecco Bagnaia che aveva dominato al sabato in qualifica e in Sprint Race. In questo mondo Marco Bezzecchi rimane in cima alla classifica piloti.

Risultati MotoGP Austin 2023 e classifiche motomondiale

Alex Rins vince il Gran Premio delle Americhe della classe MotoGp, terzo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul circuito di Austin, in Texas, il pilota spagnolo ha preceduto Luca Marini e Fabio Quartararo. Quarta la Aprilia di Maverick Vinales, 6° il leader del Mondiale Bezzecchi. Cade, a 13 giri dal termine mentre era in testa alla gara, il campione del mondo Francesco Bagnaia, dopo un weekend da protagonista con la pole position e la vittoria nella sprint-race.

MotoGP, GP delle Americhe: l’ordine d’arrivo

A. RINS

L. MARINI+3.498

F. QUARTARARO+4.936

M. VIÑALES+8.318

M. OLIVEIRA+9.989

M. BEZZECCHI+12.049

J. ZARCO+12.242

F. MORBIDELLI+20.399

F. DI GIANNANTONIO+27.981

A. FERNANDEZ+28.217

MotoGP, classifica piloti

M. Bezzecchi 64

F. Bagnaia 53

A. Rins 47

M. Vinales 45

J. Zarco 44

L. Marini 38

F. Quartararo 34

A. Marquez 33

B. Binder 30

J. Martin 29

F. Morbidelli 29

J. Miller 26

A. Espargaro 18

M. Oliveira 16

A. Fernandez 14

Di Giannantonio 13

Nakagami 8

M. Marquez 7

J. Mir 5

M. Pirro 5

J. Folger 4

S. Bradl

R. Fernandez 2

La MotoGP va in pausa per una settimana, ma tornerà il 30 aprile con il Gran Premio di Spagna.