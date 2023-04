Pronostico Inter-Lazio di Serie A del 30/04/2023

Conclude il doppio confronto Milano – Roma la sfida di San Siro all’ora di pranzo di domenica tra nerazzurri e biancocelesti. Altra sfida importantissima in ottica Champions League.

Lo stato di forma delle due squadre

La squadra di Simone Inzaghi, ex della partita, ha risollevato le sorti in campionato con il perentorio 3 a 0 in casa dell’Empoli nell’ultima gioranta. La vittoria mercoledì in semifinale di Coppa Italia con la Juventus ha rinvigorito le convinzioni nerazzurre. In casa Lazio è stato brutto lo stop in casa contro il Torino, che ha bloccato una striscia di 4 vittorie consecutive.

Classifica alla mano rischia di essere un’ultima spiaggia per la squadra meneghina, senza una vittoria e con una squadra tra Roma e Milan che prende i 3 punti, il distacco dal quarto posto inizierebbe a farsi importante.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Di Marco; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Simone Inzaghi

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri

Indisponibile Milan Skriniar, i dubbi sono a centrocampo dove uno tra Brozovic, Mkhitaryan e Calhanoglu partirà dalla panchina. In attacco la LuLa, con l’ex Joaquin Correa che potrebbe iniziare da titolare per Lautaro Martinez, pronto ad entrare a gara in corso.

Per Maurizio Sarri formazione tipo, con il recupero di Ciro Immobile dal primo minuto dopo l’incidente in auto.

Quote offerte dai bookmakers

I nerazzurri sono dati favoriti dai bookmakers con l’1 a 1,85 su Starcasino, il pareggio a 3.62 su Fantasyteam e la vittoria della Lazio su Sisal a 4.60.

Pronostico Inter-Lazio

A differenza delle quote, non ci sembra che la quota della vittoria dell’Inter abbia valore. I nerazzurri sono stati troppo altalenanti in campionato negli ultimi 2 mesi, a differenza della Lazio che è al secondo posto. I biancocelesti hanno la migliore difesa del campionato, insieme al Napoli, con solo 21 goal subiti e soli 2 gol subiti nelle ultime 10 giornate.

Il goal dei biancocelesti a quota 1,50 sembra buono, visto che l’Inter dovrà giocare per vincere ed il tridente ospite in ripartenza è tra i migliori in campionato.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione