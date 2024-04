E’ tutto pronto alla stadio Olimpico, dove giovedì 18 aprile, alle ore 21, è in programma la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra i padroni di casa della Roma e il Milan. Roma-Milan di Europa League, pronostico e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma, di Daniele De Rossi, arriva a questa partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League, forte della vittoria ottenuta della gara di andata giocata a Milano per 1 a 0, con la rete messa a segno da Mancini al 17° del primo tempo.

I rossoneri arrivano nella capitale, dopo il pareggio ottenuto in campionato 3 a 3 sul campo del Sassuolo, che ha fortificato il secondo posto in Serie A, ma devono ribaltare una situazione non facile per qualificarsi alla semifinale di Europa League.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Dove vederla in TV

Roma-Milan, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN, giovedì 18 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Roma-Milan

Partita in sostanziale equilibrio per le quote: il successo dei padroni di casa della Roma, bancato a quota 2.82 Netbet e a quota 2.80 Betway. Il pareggio offerto a quota 3.50, la vittoria del Milan inserita in lavagna a quota 2.43 su Betflag e Netbet.

Pronostico Roma-Milan di Europa League

Partita difficile da pronosticare questa tra Roma e Milan. Ci aspettiamo una match equilibrato, che potrebbe terminare con una opzione Under 2.5 a quota 1.90 su Sisal e Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 0-1

