Il Bayer Leverkusen cerca di continuare la sua cavalcata, andando alla ricerca di una vittoria a Brema, per una sfida tra due squadre che in decenni diversi hanno fatto la storia del calcio tedesco. Pronostico Werder Brema-Bayer Leverkusen di Bundesliga del 25/11/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Werder Brema è in striscia positiva di 3 risultati utili, ottenuti prima della pausa nazionali. Grazie a questi si è allontanato dalla zona calda della classifica con 11 punti, 10 dei quali ottenuti tra le mura amiche.

Il Bayer Leverkusen finora è stato “quasi” perfetto in Bundesliga. Tutte vittorie in stagione tranne il pareggio, in casa del Bayern Monaco per 2-2 il 15 settembre.

La squadra di Xabi Alonso è una delle sorprese dei maggiori campionati europei e sono attesi al varco, dopo la pausa nazionali, per vedere se continueranno a mantenere questo passo.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Bayer Leverkusen

Werder Bremen (3-5-2): Zetterer; Friedl, Jung, Veljkovic; Weiser, Schmid, Bittencourt, Stage, Deman; Borre, Ducksch.

Bayer 04 Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tah, Kossounou, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Hofmann; Boniface.

Dove vederla in TV

Werder Brema-Bayer Leverkusen sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 25 novembre dalle ore 15:30.

Quote offerte dai bookmakers per Werder Brema-Bayer Leverkusen

Favoriti gli ospiti del Bayer Leverkusen secondo le quote offerte dai bookmaker e proposti vincenti a quota 1.47 su Sisal e a quota 1.45 su AdmiralBet.

Il pareggio è bancato a quota 5.00 su Unibet e Marathonbet. La vittoria del Werder Brema è inserita nel tabellone quote a 6.20.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Chiaramente è veramente difficile andare contro il Bayer Leverkusen, nonostante i rivali odierni sembrano in ripresa ed hanno fatto quasi tutti i punti in classifica in casa. Per questo ci “accontentiamo” di un multigol degli ospiti.

Pronostici: Multigol 2-4 Ospite a quota 1.55 su Sisal e a quota 1.50 su AdmiralBet

Pronostico Special per Werder Brema-Bayer Leverkusen

In una squadra dove tutti sono protagonisti, non ha ancora fatto bonus fantacalcistici Granit Xhaka. Per l’ex gunners un gol o assist è offerto a quota 4.80 su Sisal e merita il chippino.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-3 / 0-2 / 2-2