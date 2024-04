Per la ventottesima giornata di calcio in Bundesliga tedesca, sabato 6 aprile 2024, alle ore 18.30 il Borussia Dortmund ospita lo Stoccarda. Pronostico Borussia Dortmund-Stoccarda, quote scommesse e previsione special.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Borussia Dortmund, arrivano a questa partita di Bundesliga, quarti in classifica con 53 punti e in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Nelle ultime 4 partite giocate sono arrivate 4 vittorie, l’ultima ottenuta in trasferta in casa del Bayern Monaco per 2 a 0.

Lo Stoccarda di Mister Sebatian Hoeness, stà disputando una stagione fantastica e si trova in terza posizione con 57 punti a sole 3 punti di distanza dal Bayern secondo. Nelle ultime 5 giornate di campionato giocate sono arrivati 11 punti, con 3 vittorie e 2 pareggi.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Stoccarda

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can, Brandt; Sancho, Fullkrug, Bynoe-Gittens

Stoccarda: Nubel; Vagnoman, Stergiou, Ito, Mittelstadt; Millot, Dahoud, Stiller, Fuhrich; Guirassy, Undav

Dove vederla in TV

Dortmund – Stoccarda, sarà trasmessa in diretta sabato 6 aprile su Sky Sport, alle ore 18.30.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Borussia Dortmund, che troviamo bancato vincente a quota 2.20 su Netbet e Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.00 su Betflag e a quota 4.05 su Netbet, mentre la vittoria dello Stoccarda viene data in lavagna a quota 2.90.

Pronostico Borussia Dortmund-Stoccarda

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno. Decidiamo di prenderci la combo Goal+ Over a quota 1.70 su Vincitù e su Betway