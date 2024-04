L’anticipo della ventottesima giornata del campionato di calcio francese di Ligue 1, è in programma venerdì 5 aprile, alle ore 21 e vede scendere in campo il Lilla padrone di casa e il Marsiglia. Pronostico Lilla-Marsiglia di Ligue 1 del 05/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Lilla, arriva a questo match casalingo di Ligue 1, quarta in classifica con 46 punti, a meno 3 dal Monaco terzo e in piena corsa per un posto nella prossima stagione di Champions League.

Nelle ultime 4 partite giocate sono arrivati 8 punti, frutto di 2 pareggi e 2 vittorie, l’ultima ottenuta in casa 2 a 1 contro il Lens.

Il Marsiglia, allenato dal tecnico Jean-Louis Gasset, è settimo in classifica con 39 punti in piena corsa per un posto in Europa League. Nelle ultime 2 partite di campionato giocate, sono arrivate altrettante sconfitte, contro Rennes e PSG.

Le probabili formazioni di Lilla-Marsiglia

Lilla (4-3-3): Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Yoro, Ismaily; Bentaleb, André, Gudmundsson; Zhegrova, David, Haraldsson. Allenatore: Fonseca.

Marsiglia (4-3-3): Pau Lopez; Garcia, Mbemba, Balerdi, Merlin; Veretout, Kondogbia, Harit; Luis Henrique, Ndiaye, Aubameyang.

Dove vederla in TV

Lilla – Marsiglia, sarà trasmessa in diretta su Prime Video, venerdi 5 aprile dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è il Lilla che troviamo offerta a quota 2.15 su Sisal e a quota 2.13 su Betflag , il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.40 su Netbet e su Betway mentre la vittoria del Marsiglia, viene inserita in lavagna a quota 3.40.

Pronostico Lilla-Marsiglia di Ligue 1

Ci aspettiamo una gara molto tattica, dove entrambe le squadre non vorranno rischiare per perdere questi punti importanti. Decidiamo di prenderci l’Under 2.5 a quota 2.00 su Sisal e su Admiralbet

Previsioni Special

Come previsioni special, decidiamo di prenderci la combo X2+Under 3.5 che troviamo a quota 2.50 su Betflag e a quota 2.53 su Netbet