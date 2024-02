Sfida salvezza in Liguria, dove lo Spezia ospiterà questa sera 28 febbraio 2024, la FeralpiSalò, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per la permanenza nel campionato cadetto. Pronostico Spezia-FeralpiSalò, scommesse, risultato finale e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Molto probabilmente erano altri gli obiettivi dello Spezia ad inizio stagione. Ora bisogna lottare per la permanenza in Serie B e la squadra bianconera sembra aver imbroccato la giusta via con 5 risultati utili nelle ultime 5 gare disputate che hanno portato 9 dei 26 punti totali.

Si auspicava un esordio in Serie B diverso per la FeralpiSalò. Tante difficoltà per questa prima volta con l’ultimo posto in classifica, insieme al Lecco, e la difficoltà di giocare anche le partite di casa a Piacenza. Hanno il peggior record in trasferta con 9 punti ottenuti dei 21 totali, con l’ultima vittoria in casa della Sampdoria il 23 dicembre.

Le probabili formazioni di Spezia-FeralpiSalò

Spezia (4-3-1-2): Zoet; Mateju, Muhl, Nikolaou, Cassata; Nagy, S. Esposito, Jagiello; Verde; Falcinelli, Di Serio.

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Zennaro, Di Molfetta, Felici; Manzari, Butic.

Dove vederla in TV

Spezia-FeralpiSalò sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN, mercoledì 28 febbraio 20.30.

Quote offerte dai bookmakers per Spezia-FeralpiSalò

Leggermente favorito lo Spezia, offerto vincente a quota a 2.05 AdmiralBet e Betway, il pareggio è quotato a 3.31 Betway e 3.30 Snai, la vittoria della FeralpiSalò 4.10 Sisal e 3.70 Snai.

Pronostico Spezia-FeralpiSalò

Puntiamo sulla vittoria dello Spezia. La squadra ligure ha giocatori che sono un lusso per la categoria, può e deve uscirsene dalla situazione delicata in classifica quanto prima.

Pronostico: Vittoria Spezia a quota 2.05 AdmiralBet e Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-1