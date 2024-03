Manca meno di due mesi, all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest, il Festival della musica Europa, che per questa edizione si svolgerà dal 7 all’11 di maggio a Malmoe in Svezia. Pronostici Eurovision Song Contest 2024: Croazia, Ucraina, Italia e Svizzera favorite.

Come si svolge l’Eurovision 2024?

Il regolamento dell’Eurovision Song Contest è molto semplice. Sono in programma due semifinali, il 7 e il 9 maggio, dove si qualificheranno 10 canzoni dalla prima semifinale, e dieci dalla seconda semifinale, a cui per la finale dell’11 maggio, si aggiungono la canzone dei padroni di casa, in questo caso la Svezia vincitrice lo scorso anno, e le 5 nazione chiamate “big five” che sono Francia, Italia, Spagna, Germania e Inghilterra.

Nella serata finale poi, il 50% dei voti viene assegnato dalle giurie di qualità di tutte le nazioni partecipanti, il restante 50% dal televoto e a fine serata viene decretata la canzone vincente della manifestazione. L’anno dopo l’Eurovision viene organizzato dalla nazione che ha vinto l’anno precedente.

Albo d’oro dell’Eurovision Song Contest

Andiamo a vedere insieme quali sono le canzoni che hanno trionfato dal 2010 al 2023.

2023 – Svezia- Loreen- Tattoo

2022 – Ucraina- Kalush Orchestra – Stefania

2021 – Italia – Maneskin – Zitti e Buoni

2020 – Cancellato

2019 – Olanda – Duncan Laurence – Arkade

2018 – Israele – Netta -Toy

2017 – Portogallo- Salvador Soblal- Amar Pelos Dois

2016 – Ucraina – Jamala – 1944

2015 – Svezia – Mans Zelmerlow – Heroes

2014 – Austria – Conchita Wurst – Rise Like a Phonix

2013 – Danimarca – Emmelie De Forest – Only Teardrops

2012 – Svezia – Loreen – Euphoria

2011 – Azerbajan – Ell/Nikki – Runnig Scared

2010 – Germania – Lena – Satellite

Quote Bookmaker Eurovision 2024 Malmoe

Per i bookmaker, sembra profilarsi una sfida tra quattro nazioni per la vittoria di questa edizione dell’Eurovision Song Contest 2024 Malmoe.

A quota 4 viene offerta la vittoria della canzone della Croazia, cantata da Baby Lasagna con la canzone “Rim Tim Tagi Dim“.

A quota 5 viene pagata la vittoria della canzone ucraina, cantata dal duo Alyona Alyona & Jerry Heil con il brano “Teresa & Maria.

Il successo della nostra Angelina Mango, per l’Italia, con la sua “Noia”, già vincitrice al Festival di Sanremo è inserito in lavagna a quota 6 su Sisal e a quota 6.50 su Snai.

A quota 7 si paga la vittoria della canzone svizzera, del cantante Nemo con il suo brano “The Code”.