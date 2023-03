Per i trentaduesimi di finale al torneo di tennis di Indiana Wells, si affrontano il tennistra francese Ugo Humbert e il canadese Denis Shapovalov. Pronostici Indian Wells: Ugo Humbert-Denis Shapovalov,match di tennis di oggi 10/03/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Stato di forma dei due tennisti

I due tennisti arrivano a questo match dei trantaduesimi di finale del torneo di tennis di Indian Wells, con uno stato di forma completamente diverso.

Denis Shapovalov, è reduce da quattro sconfitte, negli ultimi 5 incontri giocati, e non sta giocando un buon tennis e non ha gli stessi risultati che otteneva lo scorso anno.

Ugo Humbert è invece in fase di rinascita, dopo la pessima stagione giocata lo scorso anno, che lo aveva fatto retrocedere nel ranking mondiale fino alla posizione 180. La scorsa settimana ha raggiunto la finale in un torneo challenger in Francia, dove ha perso poi la finale.

Precedenti tra Ugo Humbert-Denis Shapovalov

I precedenti tra i due giocatori sono 4, tre giocati su terra battura e uno su cemento. Il solo match giocato sul cemento risale al 2020, dove si è imposto Humbert per due set a zero, ma tre anni fa il giocatore francese era al top della forma.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker il favorito per la vittoria del match è Denis Shapovalov, bancato a quota 1.50 sia su Sisal che su Starcasinò, mentre la vittoria di Ugo Humbert offerta a quota 2.70.

Pronostici Indian Wells: Ugo Humbert-Denis Shapovalov

La partita sarà dominata dai servizi, perchè entrambi i giocatori hanno un ottimo servizio. Il nostro pronostico non è sul vincitore della partita, ma consigliamo la quota dell’over a 22.5 a quota 1.80