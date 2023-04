Oggi 15 aprile 2023, alle ore 13.30, prenderà il via la prima semifinale di tennis all’APT Montecarlo e vedra opposti il tennista russo Andrey Rublev, opposto al giocatore americano Taylor Fritz. Pronostico Andrey Rublev-Taylor Fritz, semifinali ATP Montecarlo 2023. Scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Entri i tennisti arrivano a questa semifinale dell’ATP Montecarlo 2023, dopo aver giocato delle grandissime partite in questo torneo.

Taylor Fritz arriva dalla vittoria ottenuta contro il campione in carica, il greco Stefanos Tsitsipas, per 6-2, 6-4, mentre Andrey Rublev, prima ha sconfitto Karen Chacanov e poi Jann-Lennard Struff per 2 set a 0.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Montecarlo 2023, vedono una partita in equlibrio. Infatti la vittoria di Andrey Rublev è bancata a quota 1.90 su Sisal e a quota 1.92 su Starcasinò, mentre la vittoria di Taylor-Fritz e pagata a quota 1.95.

Pronostico Andrej Rublev-Taylor Fritz, semifinali ATP Montecarlo

Dopo la nosta analisi, a livello di gioco vediamo favorito Taylor Fritz, perchè è molto più esplosivo di Rublev. Il tennista russo però cercherà di mettere la partita sul ritmo, ma il dritto di Fritz potrebbe fare la differenza. Pronostico: vittoria di Taylor Fritz.