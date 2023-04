Per il pronostico di tennid di oggi 19/04/2023, andiamo ad analizzare il match tra il nostro Lorenzo Musetti, opposto al tennnista australiano Jason Kubler, valevole per un posto agli ottavi di finale all’ATP di Barcellona. Pronostico Lorenzo Musetti-Jason Kubler, ATP Barcellona 2023 di tennis, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Lorenzo Musetti, dopo una grandissima vittoria ottenuta contro Novak Djokovic è uscito solo contro un grandissimo Jannik Sinner all’APT Montecarlo.

Jason Kubler ha giocato un buon primo turno, battendo il tennista spagnolo Daniel Rincon per 2 set a 0 e sta tornando piano piano a giocare un buon tennis.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Barcellona 2023, vedono nettamente favorito il successo di Musetti. Infatti la vittoria di Lorenzo Musetti è bancata a quota 1.20 su Sisal e a quota 1.22 su Starcasinò, mentre la vittoria di Jason Kubler è pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostico Lorenzo Musetti-Jason Kubler, ATP Barcellona

Dopo la nosta analisi decidiamo di puntare sulla vittoria del nostro Lorenzo Musetti a quota 1.20. Il nostro tennista su questa superficie è di gran lunga superiore al tennista australiano. Prevediamo una vittoria secca per 2 set a 0.