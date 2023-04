Domani 21 aprile andrà in scena il match super atteso tra il nostro Lorenzo Musetti e il greco Stefanos Tsitsipas.

Il vincente di questo match staccherà il primo pass per un posto nella grande finale di domenica dell’Atp di Barcellona. Pronostico Lorenzo Musetti-Stefanos Tsitsipas, quote e scommesse ATP Barcellona.

Lo stato di forma dei due tennisti

Lorenzo Musetti accede direttamente alla semifinali dell’ATP Barcellona 2023, grazie al forfait di Jannik Sinner arrivato questa mattina.

Il tennista italiano sta giocando un grande tennis da circa un annetto, soprattutto su questa superficie è stato in grado di battere Novak Djokovic.

Il giocatore greco Stefanos Tsitsipas invece arriva a questo match con pochissime garanzie, poiché ha dichiarato lui stesso di avere ancora dei piccoli problemi alle braccia.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Barcellona 2023, prevedono una partita a senso unico. Infatti la vittoria di Stefanos Tsitsipas è bancata a quota 1.18 su Sisal e a quota 1.20 su Starcasinò, mentre la vittoria di Lorenzo Musetti è pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostico Lorenzo Musetti-Stefanos Tsitsipas

Dopo l’analisi di questo match da parte del nostro Staff, ci aspettiamo una partita molto combattuta, sulla carta il greco sicuramente partirà favorito ma attenzioni alle qualità di Musetti su questa superficie. Il nostro pronostico è la vittoria di un set di Musetti a quota 1.80.