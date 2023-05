Oggi 4 maggio 2023, andrà in scena il match di tennis tra il tennista tedesco Jan-Lennard Struff, opposto al giocatore greco Stefanos Tsitsipas, valido per i quarti di finale dell’ATP Madrid 2023. Pronostici Tennis: Jan-Lennard Struff-Stefanos Tsitsipas, quarti di finale ATP Madrid. Scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei giocatori.

Lo stato di forma dei due tennisti

Tutti e due i giocatori arrivano a questo scontro valivo per i quarti di finale dell’ATP Madrid, dopo aver giocato ottimi match, sopratutto il tennista tedesco Jan-Lennard Struff, che sta dimostrando di aver ritrovato il suo miglior tennis.

Stefanos Tsitsipas invece, dopo la bruttissima turnè americana, sembra essere in ripresa e sopratutto sta trovando un buon feeling su questa terra molto particolare. I due giocatori si sono affrontati 6 volte, conduce Tsitsipas 4 a 2.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Madrid 2023, prevedono una partita a senso unico. Infatti la vittoria di Stefanos Tsitsipas è bancata a quota 1.15 su Sisal e a quota 1.16 su Starcasinò, mentre la vittoria di Jan-Lennard Struff è pagata 5 volte la posta giocata.

Pronostici Tennis: Jan-Lennard Struff-Stefanos Tsitsipas

Dopo l’analisi di questo match da parte del nostro staff di Poker Italia Web, ci aspettiamo uno scontro serrato, il tedesco è un giocatore molto ostico da affrontare su questa superficie. Il nostro pronostico è la vittoria di un set di Struff a quota 2.50

