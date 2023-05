Pronostici Tennis: Jan-Lennard Struff-Aslan Karatsev, semifinale ATP Madrid

Oggi 5 maggio 2023, andrà in scena il match di tennis tra Jan-Lennard Struff e Aslan Karatsev, valido per l’accesso alla finale del master 1000 di Madrid. Nessuno dei due tennisti ha mai partecipato in una finale di un master 1000. Pronostici Tennis: Jan-Lennard Struff-Aslan Karatsev, semi finale ATP Madrid, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Entrambi i giocatori arrivano a questo scontro delle semifinali dell’ATP Madrid 2023, con delle buonissime prestazioni. Il tennista tedesco Jan-Lennard Struff, da qualche mese a questa parte sta ritrovando il suo miglior tennis che gli ha permesso di giocare ad altissimo livello.

Il giocatore russo Aslan Karatsev, dopo il grande colpo agli Australian Open del 2021, sembrava avesse perso il suo miglior tennis, ma qua a Madrid sembra essere tornato su grandi livelli di gioco.

Piccola curiosità, i due giocatori si sono affrontati proprio qui a Madrid alle qualificazioni dove ha vinto Karatsev 2 a 0. Essendo un Lucky Loser Struff poi è stato ripescato ed è qui oggi per giocarsi un posto per la finale.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Madrid 2023, prevedono una partita incerta. Infatti la vittoria di Jan-Lennard Struff è bancata a quota 1.85 su Sisal e a quota 1.90 su Starcasinò, mentre la vittoria di Aslan Karatsev è pagata a quota 1.90.

Pronostici Tennis: Jan-Lennard Struff-Aslan Karatsev

Dopo l’analisi di questo match da parte del nostro staff di Poker Italia Web, ci aspettiamo uno scontro serrato dove non escludiamo il terzo set. Il nostro pronostico è l’over 23.5 game a quota 1.80 circa.

