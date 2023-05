Domani 10 maggio 2023, andrà in scena il match di tennis tra Fabio Fognini e Andy Murray, valido per il secondo turno del tabellone principale del Master 1000 di Roma. Pronostici Tennis: Fabio Fognini-Andy Murray, ATP Roma del 10/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo sttao di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Fabio Fognini rientra proprio qua a Roma dopo l’operazione subita a causa dell’infortunio procurato poche settimane fa. L’italiano qui a Roma ha sempre giocato ad altissimi livelli e siamo sicuri che possa regalarci tante emozioni.

Andy Murray è reduce dal torneo vinto settimana scorsa, dopo un brutto inizio di stagione sulla terra battuta. I due giocatori si sono affrontati 8 volte e il risultato è sempre rimasto sulla parità. Anche su terra sono 1/1.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Roma 2023, prevedono una partita con un netto favorito. Infatti la vittoria di Andy Murray è bancata a quota 1.35 su Sisal e a quota 1.40 su Starcasinò, mentre la vittoria di Fabio Fognini è pagata a quota 3.00.

Pronostici Tennis: Fabio Fognini-Andy Murray

Dopo l’analisi di questo match da parte del nostro staff di Poker Italia Web, crediamo l’esperienza di Andy Murray su questi campi è di gran lunga superiore rispetto a quella dell’italiano, nonostante questo ci aspettiamo una partita molto serrata. Il nostro pronostico è la vittoria di un set da parte di Fabio Fognini a quota 1.70.

