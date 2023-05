Per i pronostici di tennis di oggi 17 maggio 2023, agli ATP di Roma, si gioca il match tra il tennista serbo Novak Djokovic opposto al giocatore danese Holger Rune, valido per un posto alle semifinali del torneo di tennis a Roma. Pronostici Tennis ATP Roma: Novak Djokovic-Holger Rune di oggi 17/05/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Novak Djokovic è arrivata a questa sfida dei quarti di finale dell’ATP Roma giocando un ottimo tennis, nei tre turni giocati ha perso un solo set contro Grigor Dimitrov e anche ieri opposto a Cameron Norrie, ha vinto agevolmente in due set con il punteggio di 6-3/6-4

Holger Rune si presenta in grande forma a questa partita e ha dimostrato un ottimo tennis nei turni precedenti. Ha eliminato anche il nostro Fabio Fognini al secondo turno, mentre negli ottavi di finale ha superato al terzo set Alexei Popyrin. I due giocatori si sono affrontati già due volte in carriera ed entrambi hanno vinto un match.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Roma 2023, prevedono una partita con un netto favorito. Infatti la vittoria di Novak Djokovic è bancata a quota 1.30 su Sisal e a quota 1.35 su Starcasinò, mentre la vittoria di Holger Rune è pagata a quota 3.50.

Pronostici Tennis ATP Roma: Novak Djokovic-Holger Rune

La nostra analisci favorisce la vittoria di Novak Djokovic, che è venuto a Roma per aggiudicarsi il torneo e le partite importanti difficilmente le sbaglia. Pronostico: vittoria del tennista serbo per 2 set a 0 a quota 2.20.