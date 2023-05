Per i pronostici di tennis di oggi 18 maggio 2023, agli ATP di Roma, si gioca il match tra il tennista tedesco Yannick Hanfmann, opposto al giocatore russo Daniil Medvedev valido per un posto alle semifinali del torneo di tennis a Roma. Pronostico Yannick Hanfmann-Daniil Medvedev ATP Roma 18/05/2023, scopri lo stato di forma dei due tennisti e le quote offerte dai bookmaker.

Lo stato di forma dei due tennisti

Il tennista tedesco Yannick Hanfman, si è qualificato per questo importante match di tennis dei quarti di finale dell’ ATP Roma 2023, dopo aver supertao negli ottavi di finale Andrej Rublev, vincendo al terzo set per 6-3.

Daniil Medvedev, invece ha avuto la meglio negli ottavi di finale del tennista tedesco Alexander Zverev, superato agevolmente 2 set a 0, con il punteggio finale di 6-2/7-6.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di tennis, agli ATP Roma 2023, prevedono una partita con un netto favorito. Infatti la vittoria di Daniil Medvedev è bancata a quota 1.30 su Sisal e a quota 1.32 su Starcasinò, mentre la vittoria di Yannick Hanfmann è bancata a quota 3.75.

Pronostico Yannick Hanfmann-Daniil Medvedev ATP Roma

Tutti i favori del pronostico pendono per la vittoria di Daniil Medvedev, un giocatore molto più completo che il tennista tedesco, che non è mai andato oltre al 92 posto in carriera come ranking ATP. Pronostico vittoria Daniil Medvedev due set a 0 a quota 1.85.